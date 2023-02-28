Зеленский в Киеве встретился с прокурором Международного уголовного суда Ханом
В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом сказал, что ужасные преступления, которые совершили на территории Украины российские оккупанты, не должны остаться безнаказанными. Виновные в них должны быть привлечены к ответственности. Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия". Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и совместно сможем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасающие преступления не могли повториться в будущем даже теоретически", - говорится в сообщении.
- В мае Карим Хан заявил , что для расследования военных преступлений России в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда.
- В октябре Зеленский заявил , что Украина ожидает открытие офиса Международного уголовного суда в Киеве.
- По состоянию на 22 ноября Международный суд ООН уже получил 24 заявления государств, в которых идет речь о поддержке позиции Украины по делу "Украина против РФ".
- В начале декабря народный депутат Андрей Осадчук рассказал , что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине. Они максимально информированы и получают все необходимые материалы для расследования.
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