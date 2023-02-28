Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом сказал, что ужасные преступления, которые совершили на территории Украины российские оккупанты, не должны остаться безнаказанными. Виновные в них должны быть привлечены к ответственности. Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия". Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и совместно сможем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасающие преступления не могли повториться в будущем даже теоретически", - говорится в сообщении.