Зеленский в Киеве начал встречу с Урсулой фон дер Ляен и Жозепом Боррелем
Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель сегодня, 8 апреля, прибыли с визитом в нашу страну.
В начале встречи стартовали переговоры в узком кругу. Затем Зеленский и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время поездки с главой Еврокомиссии в Киев заявил, что представительство Евросоюза возобновит работу в Киеве после перерыва в результате начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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