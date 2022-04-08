Зеленский в Киеве начал встречу с Урсулой фон дер Ляен и Жозепом Боррелем

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель сегодня, 8 апреля, прибыли с визитом в нашу страну.



В начале встречи стартовали переговоры в узком кругу. Затем Зеленский и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время поездки с главой Еврокомиссии в Киев заявил, что представительство Евросоюза возобновит работу в Киеве после перерыва в результате начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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