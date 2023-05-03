Об этом он сказал во время пресс-конференции в Хельсинки.

Зеленский пожелал Швеции поскорее завершить свой путь к вступлению в Альянс и отметил, что в НАТО должно стать 33 страны-члена - вместе с Украиной и Швецией.

"Я искренне желаю Швеции завершить путь в Альянс скорее, вместе с вами НАТО будет состоять из 32 стран. А Украина станет 33-м членом. Мы понимаем, что во времена агрессии не возможно стране присоединиться к Альянсу, но нет проблем и препятствий принять политическое решение относительно алгоритма нашего присоединения к НАТО", - сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что необходимо научить Москву уважать международно признанные государственные границы.

"Если мы это сделаем сейчас, то сделаем уже навсегда", – отметил он.