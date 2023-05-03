Зеленский в Хельсинки: не вижу препятствий принять решение об алгоритме вступления Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, хотя из-за войны Украина пока не может вступить в НАТО, он не видит проблем и препятствий, чтобы принять решение об алгоритме вступления
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Хельсинки.
Зеленский пожелал Швеции поскорее завершить свой путь к вступлению в Альянс и отметил, что в НАТО должно стать 33 страны-члена - вместе с Украиной и Швецией.
"Я искренне желаю Швеции завершить путь в Альянс скорее, вместе с вами НАТО будет состоять из 32 стран. А Украина станет 33-м членом. Мы понимаем, что во времена агрессии не возможно стране присоединиться к Альянсу, но нет проблем и препятствий принять политическое решение относительно алгоритма нашего присоединения к НАТО", - сказал глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что необходимо научить Москву уважать международно признанные государственные границы.
"Если мы это сделаем сейчас, то сделаем уже навсегда", – отметил он.
- В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Финляндии. С коллегой, Саули Ниинисте, он обсудил вопрос усиления поддержки Украины накануне контрнаступления ВСУ.
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