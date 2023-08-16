Зеленский: в каждой боевой бригаде спрашивают прежде всего о дронах, РЭБ и ПВО

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

"В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне. Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнерами для поставки нужных дронов и систем, это и работа здесь, в Украине. Необходимо производство", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина в разы увеличивает производство оборонного оборудования.

"Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это глаза и защита на передовой. Разной дальности, разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками. Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне на Донетчине, на Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", - сказал Зеленский.

Накануне президент посетил бригады, ведущие наступление на Мелитопольском направлении, обсудив с командирами ход боевых действий на фронте и проблемные вопросы их подразделений.