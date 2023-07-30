Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Зеленский в Ивано-Франковске: президент посетил реабилитационный центр и провел заседание Конгресса местных и региональных властей

Зеленский в Ивано-Франковске: президент посетил реабилитационный центр и провел заседание Конгресса местных и региональных властей

30 июля, 2023 воскресенье
16:46
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля прибыл в Ивано-Франковск, где посетил реабилитационный центр и провел заседание Конгресса местных и региональных властей

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Так, Зеленский посетил реабилитационный центр, где лечатся украинские защитники. Он поблагодарил их за подвиги и героизм и наградил их. Также президент отметил и медиков, помогающих в лечении раненых военных.

"Хочу поблагодарить каждого из наших воинов за подвиг и героизм. Спасибо от всех украинцев за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю быстрого выздоровления! Большая благодарность и нашим медикам! Врачи, медсестры, вы все фантастические. Гордимся вашей важной работой!" – сказал Зеленский.

Он также провел заседание Конгресса местных и региональных властей. В ходе его рассмотрели, в частности, подготовку к предстоящей зиме и вопросы местных бюджетов.

"Очень важное заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и громад. Должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должно победить", - сказал президент.

Зеленский добавил, что у местных бюджетов есть существенные ресурсы. Их, по его словам, нужно тратить с государственной позиции. Так, приоритетом номер один является оборона.

"Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты - и государственный, и местный - должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защите, помощь семьям наших героев и вообще защите жизни", - подчеркнул Зеленский.

  • 29 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских спецназовцев на Бахмутском направлении и поздравил бойцов Сил специальных операций с их профессиональным днем.
Украина
Ивано-Франковск
Владимир Зеленский
Читайте также:
путін
29 июля, 2023 суббота
Путин заявил, что не руководит российскими войсками
ЗСУ дрон
30 июля, 2023 воскресенье
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на Крым 25 беспилотниками
Суми, російський обстріл, вибух, ракетний удар
30 июля, 2023 воскресенье
В Сумах выросло количество погибших и пострадавших в результате российского удара по учебному заведению
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
30 июля
18:11
Интервью
В России воцарилось двоевластие, которое превратится в многовластный хаос, - Пионтковский
18:09
OPINION
"Вторжение": книга о несокрушимом украинском суперорганизме
17:22
В Эстонии мужчина забрасывал яйцами посольство РФ. Его задержала полиция
17:19
Пенсии в августе: кто получит надбавки и доплаты
17:17
Обновлено
Президент отреагировал на призыв Папы Римского к России по поводу "зернового соглашения"
17:08
С флагами России и "Слава Путину": в Нигерии сторонники хунты напали на посольство Франции
17:02
Эксклюзив
Последний год чувствуем себя максимально брошенными, – жена погибшего в Оленовке
16:49
Китай развернет "подслушивающие устройства" в Северном Ледовитом океане для отслеживания подлодок США, - СМИ
16:37
Вышел трейлер 10-й части хорор-фильма "Пила"
16:28
Эксклюзив
После завершения военного положения нужно провести ревизию всех решений по обороне перед вторжением РФ, - нардеп Арьев
16:01
OPINION
Почему Россия проигрывает суды в ЕСПЧ?
15:50
Сборная Украины с Харлан финишировала четвертой на ЧМ-2023 по фехтованию
15:42
На монументе "Родина-мать" начали демонтаж герба СССР
15:21
В Google представили новую модель искусственного интеллекта
15:02
Эксклюзив
Более 30% украинцев поддерживают завершение войны сейчас и на любых условиях, – аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Шаповалов
15:01
Инфографика
Курс валют на 29 июля: цены на доллар, евро, злотый
14:48
Запорожскую АЭС и Энергодар к нападению россиян не готовили, - мэр Орлов
14:18
Росгвардия провела учения по подавлению бунтов в Беларуси и РФ
14:13
Обзор
Серия "хлопка" в РФ и на временно оккупированных территориях: где взрывалось у врага в течение недели
14:02
OPINION
Крым является ключом к победе Украины
13:47
В Турции микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибла украинка
13:38
Обновлено
Атака дронов по центру Москвы: в здании располагаются офисы российских министерств
13:37
Утром россияне ударили по Волчанску на Харьковщине: ранен пожилой мужчина
13:30
Во Франции считают невозможным экономическое отсоединение от Китая
13:01
"Тактические кроссовки" для ВСУ: Минобороны завершило первый этап военно-исследовательских испытаний
12:56
Украинские партизаны провели диверсию во временно оккупированном Мариуполе
12:49
Российская армия ударила по Херсонщине: госпитализирована женщина
12:35
Документальную ленту из Днепра "Восточный фронт" увидели зрители в 16 странах мира
12:27
На Николаевщине произошло ДТП: три человека погибли, еще трое госпитализированы
12:08
Обновлено
В Сумах выросло количество погибших и пострадавших в результате российского удара по учебному заведению
12:07
В Twitter восстановили страницу рэпера Канье Веста
12:06
OPINION
Договаривались ли между собой Бернс и Нарышкин?
11:38
Федоров: армия РФ вывезла из оккупированных территорий 250 детей, которым нашли новые семьи
11:18
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: 4 погибших, 21 человек ранен. Ситуация в регионах
10:51
"Они получили то, что хотели": в Воздушных силах прокомментировали атаку дронов на Москву
10:28
Пентагон
Инженер ВВС США похитил оборудование и секретные данные о 17 военных объектах
10:16
"Филигранно, точно, метко": Гуменюк прокомментировала удар ВСУ по Чонгарскому мосту
10:05
Обзор
Ни один город в России не защищен от войны, Польшу могут атаковать вагнеровцы. Акценты мировых СМИ 30 июля
10:00
OPINION
Николай Княжицкий
Зачем превращать Совет в смесь парижских бутиков с турецким базаром?
09:47
ЧВК Вагнера
Разведка Британии назвала ключевой фактор будущей боевой эффективности вагнеровцев в Беларуси
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV