Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Так, Зеленский посетил реабилитационный центр, где лечатся украинские защитники. Он поблагодарил их за подвиги и героизм и наградил их. Также президент отметил и медиков, помогающих в лечении раненых военных.

"Хочу поблагодарить каждого из наших воинов за подвиг и героизм. Спасибо от всех украинцев за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю быстрого выздоровления! Большая благодарность и нашим медикам! Врачи, медсестры, вы все фантастические. Гордимся вашей важной работой!" – сказал Зеленский.

Он также провел заседание Конгресса местных и региональных властей. В ходе его рассмотрели, в частности, подготовку к предстоящей зиме и вопросы местных бюджетов.

"Очень важное заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и громад. Должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должно победить", - сказал президент.

Зеленский добавил, что у местных бюджетов есть существенные ресурсы. Их, по его словам, нужно тратить с государственной позиции. Так, приоритетом номер один является оборона.

"Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты - и государственный, и местный - должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защите, помощь семьям наших героев и вообще защите жизни", - подчеркнул Зеленский.