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Зеленский в Греции встретится с президентом Сербии Вучичем

22 августа, 2023 вторник
04:55
Мир

Президент Сербии Александар Вучич во вторник встретится с Владимиром Зеленским в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан

Об этом он сообщил журналистам в понедельник, сообщает РТС.

Президент Сербии отметил, что встретится с Зеленским по просьбе украинского президента.

"У меня будет с ним двусторонняя встреча, поэтому я сяду и поговорю с Зеленским в частном порядке обо всем, что происходило в последнее время в отношении Республики Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", - добавил он.

Учитель выразил надежду, что разговор с украинским президентом получится "хорошим и открытым".

Также он анонсировал обращение к гражданам Сербии, во время которого "откровенно расскажет о происходящем".

  • Напомним, предварительная встреча президентов Украины и Сербии прошла 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове. Учич назвал ее "краткой и содержательной".
  • 2 июля Вучич связал планы Косово по сербам с контрнаступлением ВСУ.
  • 9 августа он заявил, что Украина может потерять "все за один день", если признает независимость Косово.
Владимир Зеленский
Косово
Сербия
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