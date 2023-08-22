Зеленский в Греции встретится с президентом Сербии Вучичем

Об этом он сообщил журналистам в понедельник, сообщает РТС.

Президент Сербии отметил, что встретится с Зеленским по просьбе украинского президента.

"У меня будет с ним двусторонняя встреча, поэтому я сяду и поговорю с Зеленским в частном порядке обо всем, что происходило в последнее время в отношении Республики Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", - добавил он.

Учитель выразил надежду, что разговор с украинским президентом получится "хорошим и открытым".

Также он анонсировал обращение к гражданам Сербии, во время которого "откровенно расскажет о происходящем".