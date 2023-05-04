Об этом говорится в трансляции выступления.

"Хочу озвучить одну цифру - 6139. Таково число военных преступлений россиян, совершенных только в этом месяце. Следствием этого стала гибель 207 гражданских, из них - 17 детей. Более 400 мирных получили ранения за этот период", - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что должна существовать ответственность за военное преступление, и этого можно добиться только благодаря трибуналу.

"Европа и мир уже имели дело с чем-то подобным в то время как результат мы увидели в выводах международного трибунала в Нюрнберге. Мы должны трансформировать опыт Нюрнбергского процесса в новые операционные правила. Мы хотим продолжить традицию обязательного наказания за такие преступления агрессии, как гарантия не повторение такой агрессии. Если мы хотим справедливости, мы не должны искать оправданий, не должны ссылаться на недостатки действующего международного права. Постоянство мира возникает в результате полноценной справедливости, в частности, приговора против агрессора", - считает президент Украины.

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Зеленский поблагодарил международный уголовный суд и добавил: "Одна единственная конституция способна отреагировать на первоначальное преступление - преступление агрессии. Это трибунал. Именно трибунал, а не что-то гибридное".