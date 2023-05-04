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Зеленский в Гааге о трибунале для Путина: Мы должны трансформировать опыт Нюрнбергского процесса в новые правила

4 мая, 2023 четверг
13:11
Война с Россией

Президент Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды выступил с речью в Международном уголовном суде в Гааге

Об этом говорится в трансляции выступления.

"Хочу озвучить одну цифру - 6139. Таково число военных преступлений россиян, совершенных только в этом месяце. Следствием этого стала гибель 207 гражданских, из них - 17 детей. Более 400 мирных получили ранения за этот период", - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что должна существовать ответственность за военное преступление, и этого можно добиться только благодаря трибуналу.

"Европа и мир уже имели дело с чем-то подобным в то время как результат мы увидели в выводах международного трибунала в Нюрнберге. Мы должны трансформировать опыт Нюрнбергского процесса в новые операционные правила. Мы хотим продолжить традицию обязательного наказания за такие преступления агрессии, как гарантия не повторение такой агрессии. Если мы хотим справедливости, мы не должны искать оправданий, не должны ссылаться на недостатки действующего международного права. Постоянство мира возникает в результате полноценной справедливости, в частности, приговора против агрессора", - считает президент Украины.

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Зеленский поблагодарил международный уголовный суд и добавил: "Одна единственная конституция способна отреагировать на первоначальное преступление - преступление агрессии. Это трибунал. Именно трибунал, а не что-то гибридное".

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
  • 23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.
  • 9 апреля сообщалось, что Европейский Союз продолжает обсуждать со странами G7 возможности создания специального трибунала для преследования России за преступление агрессии против Украины.
  • Сегодня, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды.
  • В Международном уголовном суде в Гааге президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул , что хочет видеть здесь российского диктатора Владимира Путина.
Мир
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Гаагский трибунал
Владимир Зеленский
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