Зеленский в Гааге: Мы хотим видеть здесь другого Владимира
В четверг, 4 мая, в Гааге президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет видеть здесь другого российского диктатора Владимира Путина
Об этом заявил украинский лидер в Нидерландах.
"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира, мы хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть осуществлено здесь в столице международного права. Я уверен это произойдет, когда мы победим – а мы победим !" – заверил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина победит не только на поле битвы. Эта война объединила страны в помощи.
"Речь идет о более чем судьбе одной страны, это больше чем противодействие одному агрессору. Мы должны остановить агрессивную войну, как таковую, мы должны остановить преступление агрессии, которое возникает в головах, привыкших к безнаказанности. Именно безнаказанность открывает двери к агрессии", – добавил глава Украины.
Зеленский подчеркнул, что война должна получить осуждение.
- Сегодня, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды.
- Каролин ван дер Плас, лидер нидерландской партии BoerBurgerBeweging (BBB), проигнорирует выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте из-за неудачной даты визита.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.95
-
EUR
Покупка 40.98Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное