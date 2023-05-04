Зеленский в Гааге: Мы хотим видеть здесь другого Владимира

Об этом заявил украинский лидер в Нидерландах.

"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира, мы хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть осуществлено здесь в столице международного права. Я уверен это произойдет, когда мы победим – а мы победим !" – заверил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина победит не только на поле битвы. Эта война объединила страны в помощи.

"Речь идет о более чем судьбе одной страны, это больше чем противодействие одному агрессору. Мы должны остановить агрессивную войну, как таковую, мы должны остановить преступление агрессии, которое возникает в головах, привыкших к безнаказанности. Именно безнаказанность открывает двери к агрессии", – добавил глава Украины.

Зеленский подчеркнул, что война должна получить осуждение.