Зеленский: В этом году должны исчезнуть все преграды для вступления Украины в ЕС
Владимир Зеленский сообщил, что Урсула фон дер Ляен передала отчет по результатам второй части опросника, который ранее предоставила Украина, поэтому теперь, опираясь на него, наше государство начнет процесс приведения законодательства в соответствие с нормами ЕС
Об этом он заявил на совместном заседании правительства Украины и Европейской Комиссии, сообщает Укринформ.
"Этот год должен стать тем временем, когда не останется никакой преграды для начала переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС. Украина выполнит свою часть работы, должна выполнить и выполнит", - сказал Зеленский.
Опираясь на полученный Украиной отчет, правительство проведет "содержательную самооценку", чтобы изменить украинское законодательство в соответствии с нормами ЕС. Для этого будет создан Национальный план приближения к законодательству ЕС, за координацию будет отвечать вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Зеленский выразил надежду получить оценку выполнения Украиной семи рекомендаций уже весной и отметил, что ЕС и Украина уже объединяются.
"Украина и Евросоюз не являются более отдельными субъектами европейской жизни. Наши ценности общие. Наша судьба - общая. Наш враг - общий, наша защита - общая. А значит, и наша жизнь объединяется", - отметил глава государства.
- 2 февраля начались совместные консультации правительства Украины с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и 15 членами ЕС, которые вместе с ней прибыли в Киев.
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