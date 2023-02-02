Зеленский: В этом году должны исчезнуть все преграды для вступления Украины в ЕС

Об этом он заявил на совместном заседании правительства Украины и Европейской Комиссии, сообщает Укринформ.

"Этот год должен стать тем временем, когда не останется никакой преграды для начала переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС. Украина выполнит свою часть работы, должна выполнить и выполнит", - сказал Зеленский.

Опираясь на полученный Украиной отчет, правительство проведет "содержательную самооценку", чтобы изменить украинское законодательство в соответствии с нормами ЕС. Для этого будет создан Национальный план приближения к законодательству ЕС, за координацию будет отвечать вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Зеленский выразил надежду получить оценку выполнения Украиной семи рекомендаций уже весной и отметил, что ЕС и Украина уже объединяются.

"Украина и Евросоюз не являются более отдельными субъектами европейской жизни. Наши ценности общие. Наша судьба - общая. Наш враг - общий, наша защита - общая. А значит, и наша жизнь объединяется", - отметил глава государства.

2 февраля начались совместные консультации правительства Украины с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и 15 членами ЕС, которые вместе с ней прибыли в Киев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb