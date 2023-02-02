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Зеленский: В этом году должны исчезнуть все преграды для вступления Украины в ЕС

2 февраля, 2023 четверг
16:35
Общество

Владимир Зеленский сообщил, что Урсула фон дер Ляен передала отчет по результатам второй части опросника, который ранее предоставила Украина, поэтому теперь, опираясь на него, наше государство начнет процесс приведения законодательства в соответствие с нормами ЕС

Об этом он заявил на совместном заседании правительства Украины и Европейской Комиссии, сообщает Укринформ.

"Этот год должен стать тем временем, когда не останется никакой преграды для начала переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС. Украина выполнит свою часть работы, должна выполнить и выполнит", - сказал Зеленский.

Опираясь на полученный Украиной отчет, правительство проведет "содержательную самооценку", чтобы изменить украинское законодательство в соответствии с нормами ЕС. Для этого будет создан Национальный план приближения к законодательству ЕС, за координацию будет отвечать вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Зеленский выразил надежду получить оценку выполнения Украиной семи рекомендаций уже весной и отметил, что ЕС и Украина уже объединяются.

"Украина и Евросоюз не являются более отдельными субъектами европейской жизни. Наши ценности общие. Наша судьба - общая. Наш враг - общий, наша защита - общая. А значит, и наша жизнь объединяется", - отметил глава государства.

  • 2 февраля начались совместные консультации правительства Украины с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и 15 членами ЕС, которые вместе с ней прибыли в Киев.

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Мир
Украина
ЕС
Владимир Зеленский
Вступление в ЕС
Урсула фон дер Ляйен
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