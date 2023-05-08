Об этом сообщила пресс-служба президента.

"8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах в истории человечества. С 1939-го по 1945-й… Годы, унесшие жизни миллионов людей, в том числе 8 миллионов украинцев. Годы оккупации и зверств, кровопролитных боев, бомбежек, блокад и массовых казней, Холокоста. Всего зла, которое нацизм принес миру, принес на нашу землю", - отметил президент.

Он добавил, что разные народы в единстве, в союзничестве в составе антигитлеровской коалиции противостояли злу.

"Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Мир поклоняется всем, кто защищал и защитил жизнь. Кто низвергал нацистские флаги на освобожденной территории и кто открывал ворота концлагерей. Кто возвращал народам свободу, кто уничтожил и осудил нацистское зло", – сказал Зеленский.

В частности, президент также добавил, что 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта и именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были унесены той войной.

"Это чистая история, без идеологических примесей. И это – история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира. Сегодня мы возвращаем ее нашему государству", - отметил он.