Зеленский в День Конституции: Ни один украинец уже никогда не будет воспринимать запечатленные в ней права и свободы как что-то данное сверху, за них борются жизнями
Президент Владимир Зеленский опубликовал поздравление к 27-й годовщине со дня принятия Конституции Украины и подчеркнул, какое значение имеют прописанные в ней права для современных украинцев
Об этом говорится в телеграмме президента.
Зеленский заявил, что написанные в Конституции слова, среди которых право на жизнь, свободу, честь и достоинство "перестали быть историей".
"Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей – они стали для украинцев по-настоящему жизненными и неотложными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова "суверенная", - говорится в поздравлении.
Глава государства говорит, что украинцы больше не будут воспринимать запечатленные в документе права как данность, поскольку теперь борются за их ценой жизней.
"Ни один украинец больше никогда не будет воспринимать запечатленные в ней права и свободы как что-то данное нам сверху. Они сегодня борются за тяжелую борьбу самопожертвованием и жизнями. Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократическая. Правовая. Была, есть и будет", - пишет президент Украины.
Справочно. Конституция Украины была принята 28 июня 1996 Верховной Радой на 5-й год независимости нашего государства, до этого использовалась Конституция УССР. "За" принятие проголосовали 315 парламентариев.
28 июня каждый год в Украине отмечают День Конституции Украины.
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