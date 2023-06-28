Об этом говорится в телеграмме президента.

Зеленский заявил, что написанные в Конституции слова, среди которых право на жизнь, свободу, честь и достоинство "перестали быть историей".

"Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей – они стали для украинцев по-настоящему жизненными и неотложными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова "суверенная", - говорится в поздравлении.

Глава государства говорит, что украинцы больше не будут воспринимать запечатленные в документе права как данность, поскольку теперь борются за их ценой жизней.

"Ни один украинец больше никогда не будет воспринимать запечатленные в ней права и свободы как что-то данное нам сверху. Они сегодня борются за тяжелую борьбу самопожертвованием и жизнями. Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократическая. Правовая. Была, есть и будет", - пишет президент Украины.

Справочно. Конституция Украины была принята 28 июня 1996 Верховной Радой на 5-й год независимости нашего государства, до этого использовалась Конституция УССР. "За" принятие проголосовали 315 парламентариев.

28 июня каждый год в Украине отмечают День Конституции Украины.