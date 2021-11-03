Зеленский в четверг приедет в Раду, - Гетманцев
В четверг, 4 ноября, президент Владимир Зеленский приедет в Верховную Раду
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги Народа" Даниил Гетманцев.
"Завтра ждем Президента в 10:00 в Верховной Раде. Будем, как всегда, рады видеть Верховного главнокомандующего!" – написал Гетманцев.
Ранее руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия заявил, что 4 ноября Рада будет голосовать по четырем кандидатам в министры.
- Напомним, Верховная Рада уволила вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова , министра обороныАндрея Тарана , первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко , вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических промышленности Украины Олега Урусского .
- Президент Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Алексея Резникова министром обороны .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.41
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное