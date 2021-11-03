Зеленский в четверг приедет в Раду, - Гетманцев

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги Народа" Даниил Гетманцев.



"Завтра ждем Президента в 10:00 в Верховной Раде. Будем, как всегда, рады видеть Верховного главнокомандующего!" – написал Гетманцев.



Ранее руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия заявил, что 4 ноября Рада будет голосовать по четырем кандидатам в министры.