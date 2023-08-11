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Зеленский: увольняем всех областных военкомов, управлять этой системой должны люди, прошедшие фронт

11 августа, 2023 пятница
14:53
Война с Россией

Президент Украины в пятницу, 11 августа, провел заседание Совета национальной безопасности и обороны: по результатам Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов и назначении на их места офицеров, прошедших фронт

Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в telegram .

По его словам, на заседании СНБО были заслушаны доклады ГБР, СБУ, МВД, Генерального прокурора, НАПК, НАБУ по результатам проверки военкоматов. Отмечается, что уже открыто 12 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов и объявлено о 33 подозрениях.

Президент рассказал, что случаи коррупции были зафиксированы в разных областях: Донецкой, Полтавской, Винницкой, Одесской, Киевской, Львовской. Поэтому было принято решение об увольнении всех областных военкомов.

"Наши решения. Освобождаем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Зато воины, прошедшие фронт или которые не могут быть в окопах потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, - именно им можно доверить эту систему комплектования", - подчеркнул Зеленский.

Он поручил реализацию этого решения Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и отметил, что перед назначением новые руководители ТЦК должны будут пройти проверку СБУ.

"Вопрос ВЛК. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас – проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - добавил президент.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП.

Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

По состоянию на 26 июля рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Общество
Украина
корупція в Україні
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
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