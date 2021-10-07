Зеленский уволил Стефанчук с должности представителя президента в Раде
Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука с должности представителя президента в Верховной Раде
Соответствующий указ №522 / 2021 опубликован на сайте ОПГ.
"Уволить Стефанчук Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.
- Как известно, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности головы ВР на 7 октября.
- В случае отставки Разумкова пост председателя может занять Стефанчук.
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