Зеленский уволил Стефанчук с должности представителя президента в Раде

Соответствующий указ №522 / 2021 опубликован на сайте ОПГ.

"Уволить Стефанчук Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.

Как известно, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности головы ВР на 7 октября.

В случае отставки Разумкова пост председателя может занять Стефанчук.

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