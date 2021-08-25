Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил посла Украины в Канаде Андрея Шевченко от должности
Об этом говорится в указе .
"Освободить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.
Напомним, Андрей Шевченко занимал должность посла Украины в Канаде с 2015 года.
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