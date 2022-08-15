Зеленский уволил руководителей управлений СБУ в Киеве и трех областях
Президент Владимир Зеленский уволил руководителей управлений Службы безопасности Украины в Киеве, а также Киевской, Тернопольской и Львовской областях
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Так, указом №575/2022 президент уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления СБУ во Львовской области, а указом №578/2022 назначил его главой главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Кроме того, своим указом №576/2022 Зеленский уволил Сергея Заяца с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, а указом №577/2022 – Юрия Борейчука с должности руководителя СБУ в Тернопольской области.
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