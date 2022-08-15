Зеленский уволил руководителей управлений СБУ в Киеве и трех областях

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Так, указом №575/2022 президент уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления СБУ во Львовской области, а указом №578/2022 назначил его главой главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Кроме того, своим указом №576/2022 Зеленский уволил Сергея Заяца с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, а указом №577/2022 – Юрия Борейчука с должности руководителя СБУ в Тернопольской области.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, а Ивана Баканова отстранил от исполнения обязанностей главы СБУ

18 июля Зеленский подал в Раду проект постановления об увольнении Баканова, а 19 июля - об увольнении Венедиктовой

В госдепартаменте США отметили , что "внимательно следят" за ситуацией вокруг устранения Венедиктовой и Баканова.

19 июля Ивана Баканова уволили с должности главы СБУ.

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