Зеленский уволил послов в Марокко и Грузии из-за отсутствия поддержки этих стран в войне Украины с Россией

Об этом Владимир Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства, на то, чтобы Украина могла добыть в борьбе свое будущее. А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы задержаться на должности. Сегодня я подписал указ об отзыве послов с ряда стран. Из Марокко, из Грузии – при всем уважении к ним, но если не будет поставки оружия, не будет поддержки санкций, а будет продолжение сотрудничества с Россией, значит вам нужно искать другую работу", - отметил президент.

Также он подчеркнул, что ожидает в ближайшее время результатов от работы наших представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки, также от военных атташе.

"Ведь дипломатия – это один из ключевых фронтов, и все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь армии, как каждый наш защитник на поле боя", - добавил глава государства.

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