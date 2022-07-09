Зеленский уволил послов в девяти странах
Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил 5 чиновников, занимавших должности чрезвычайных и полномочных послов Украины в 9 странах
Об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте президента.
Президент уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, Любовь Непоп – Венгрии, Вячеслава Яцюка – Норвегии, Евгения Перебийноса – Чехии и Игоря Полиха. Последний по совместительству занимал должность посла в Индии, Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Народной Республике Бангладеш.
- 25 июня Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов в Грузии, Иране, Словакии, Португалии и Ливане.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное