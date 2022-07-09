Об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте президента.

Президент уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии, Любовь Непоп – Венгрии, Вячеслава Яцюка – Норвегии, Евгения Перебийноса – Чехии и Игоря Полиха. Последний по совместительству занимал должность посла в Индии, Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Народной Республике Бангладеш.

25 июня Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов в Грузии, Иране, Словакии, Португалии и Ливане.

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