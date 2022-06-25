На сайте главы украинского государства появились соответствующие указы.

Владимир Зеленский уволил:

Сергея Бурдуляка с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Иране

Игоря Долгова с должности посла Украины в Грузии

Юрия Мушко с должности руководителя дипломатической миссии Украины в Словакии

Инну Огнивец с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Португалии ,

Игоря Осташа с должности посла Украины в Ливане .

Кроме того, президент назначил Василия Мирошниченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Новой Зеландии.

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