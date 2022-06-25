Зеленский уволил послов Украины в пяти странах
Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов в Грузии, Иране, Словакии, Португалии и Ливане
На сайте главы украинского государства появились соответствующие указы.
Владимир Зеленский уволил:
- Сергея Бурдуляка с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Иране
- Игоря Долгова с должности посла Украины в Грузии
- Юрия Мушко с должности руководителя дипломатической миссии Украины в Словакии
- Инну Огнивец с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Португалии ,
- Игоря Осташа с должности посла Украины в Ливане .
Кроме того, президент назначил Василия Мирошниченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Новой Зеландии.
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