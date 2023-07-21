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Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Пристайко

21 июля, 2023 пятница
11:19
Общество Вадим Пристайко

В пятницу, 21 июля, президент Украины своим указом уволил с должности посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, раскритиковавшего слова Зеленского о благодарности Уоллесу каждое утро

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента в пятницу, 21 июля.

"Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", – говорится в указе.

Критика Зеленского о "нездоровом сарказме"

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес прокомментировал возмущение Владимира Зеленского о том, что НАТО не пригласило Украину, и заявил, что его страна не является онлайн-магазином Amazon, поэтому не может передать Украине все необходимое оружие из своих запасов.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина очень благодарна Британии за поддержку, а также, что он "может утром просыпаться и благодарить министра лично".

13 июля экспосол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскритиковал комментарий Владимира Зеленского, якобы он ежедневно утром будет благодарить Уоллеса за помощь Украине.

Пристайко заявил, что это был "нездоровый сарказм" со стороны президента.

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом... когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его. Я не считаю, что это здоровый сарказм", - объясняет посол.

Пристайко подчеркнул, что "Украина не должна показывать России, что между ней и партнерами что-то происходит – враг должен знать, что Украина и партнеры работают вместе". Дипломат подчеркнул, что РФ должна видеть, что если что-нибудь случится, "Бен может позвонить и рассказать все, что хочет".

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