Зеленский уволил посла Украины в Казахстане и назначил новых в Марокко и Словакии
Президент Украины Владимир Зеленский сменил послов в трех странах
Соответствующие указы появились на сайте президента вчера, 18 октября.
"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе №723/2022.
Указ №724/2022 сообщает о назначении Саенко Сергея Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Марокко. А указ №725/2022 говорит о назначении Кастрана Мирослава Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словацкой Республике.
- Напомним, заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает , что в странах Центральной Азии произошло уменьшение российского силового инструментария.
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