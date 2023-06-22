Зеленский уволил посла Украины в Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Кизима с должности посла Украины в Беларуси
Об этом говорится на официальном сайте президента.
Указ №346/2023 об увольнении был подписан 22 июня.
"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.
Справочно. Игорь Юрьевич Кизим – украинский дипломат, родился 20 августа 1961 года в Харькове. Был временно поверенным в делах Украины в Великобритании с 2014 по 2015 год. С 2017 по 2023 год был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Беларусь. 18 апреля 2023 г. вызван для консультаций в Киев, в связи с недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ.
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