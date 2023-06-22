Об этом говорится на официальном сайте президента.

Указ №346/2023 об увольнении был подписан 22 июня.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Справочно. Игорь Юрьевич Кизим – украинский дипломат, родился 20 августа 1961 года в Харькове. Был временно поверенным в делах Украины в Великобритании с 2014 по 2015 год. С 2017 по 2023 год был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Беларусь. 18 апреля 2023 г. вызван для консультаций в Киев, в связи с недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ.