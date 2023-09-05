Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОВА
Во вторник, 5 сентября, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОВА
Об этом говорится в указе президента №558/2023.
"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.
Ранее постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук также сообщил, что сегодня Кабинет министров согласовал увольнение Кириленко с должности.
- 5 сентября Верховная Рада уволила с должности главу Антимонопольного комитета Ольгу Песчанскую. Ожидается, что Кириленко станет ее преемником.
- Также во вторник, 5 сентября, Верховная Рада Украины поддержала заявление Рустема Умерова об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества.
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