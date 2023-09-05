Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОВА

Об этом говорится в указе президента №558/2023.

"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук также сообщил, что сегодня Кабинет министров согласовал увольнение Кириленко с должности.