Зеленский уволил ответственного за тыл заместителя командующего Нацгвардией
Президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении заместителя командующего Нацгвардией Руслана Дзюбы
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Сегодня, 11 февраля, Владимир Зеленский издал указ об увольнении Руслана Дзюбы с должности заместителя командующего Нацгвардией.
Дзюба был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу - начальником логистики. Занимал должность с 2019 года.
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