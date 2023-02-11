Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Зеленский уволил ответственного за тыл заместителя командующего Нацгвардией

Зеленский уволил ответственного за тыл заместителя командующего Нацгвардией

11 февраля, 2023 суббота
21:51
Общество

Президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении заместителя командующего Нацгвардией Руслана Дзюбы

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Сегодня, 11 февраля, Владимир Зеленский издал указ об увольнении Руслана Дзюбы с должности заместителя командующего Нацгвардией.

Дзюба был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу - начальником логистики. Занимал должность с 2019 года.

  • Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
  • В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
  • Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке
  • Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.
  • Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.
  • Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.
  • 8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности, будет введен механизм общественного контроля.
Владимир Зеленский
Военные новости
Читайте также:
11 февраля, 2023 суббота
NYT спрогнозировал, на каком направлении ВСУ начнут контрнаступление
США
10 февраля, 2023 пятница
Республиканцы в Конгрессе США зарегистрировали "Резолюцию об усталости от Украины"
окупанти орки
10 февраля, 2023 пятница
Британская разведка: Россия имеет тактические успехи в двух ключевых участках фронта
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.85
    Продажа 42.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
11 февраля
23:00
"Реал" с Луниным в воротах пропустил 3 гола, но выиграл клубный чемпионат мира
22:47
Днепропетровщина: россияне трижды за день обстреляли Никопольский район
22:30
Эксклюзив
Запад подает сигналы российской элите, - Пионтковский
22:20
Крымские партизаны просят информацию о расположении оккупантов и их техники на полуострове
22:03
Магучих с рекордом сезона победила на соревнованиях во Франции
21:51
Алексей Данилов
"Если кто-то думает, что все эти действия, связанные с таможней – была одноразовая акция, они глубоко ошибаются": Данилов анонсировал очередные решения СНБО
21:32
Обстрелы Сумщины: за день зафиксировано 45 прилетов
21:19
Алексей Данилов
Для переворота в Молдове подготовлен спецотряд кадыровцев, - Данилов
21:18
Эксклюзив
Когда путинское наступление провалится, Китай скорректирует свою позицию в нашу пользу, - Чалый
21:14
В приграничной с Украиной области Беларуси построят полигон и военный городок за 31 млн долларов
21:10
В Украине заработали два энергоблока АЭС: энергосистема дополнительно получит 1220 МВт электроэнергии
20:57
В Киеве и больше чем в трех областях, завтра не будут отключать свет
20:56
Английский журналист обозвал Мудрыка "самым дорогим индюком в футболе"
20:41
Морпехи за день уничтожили 38 россиян и 5 гаубиц "Мста-С"
20:35
Эксклюзив
Пионтковский о развитии событий на фронте: "Я вижу два базовых сценария"
20:28
Алексей Данилов
Ради всего человечества Россию следует разобрать на отдельные свободные страны, - Данилов
20:27
"Арсенал" Зинченко неожиданно потерял очки в матче с "Брентфордом" в АПЛ
20:12
Канада
Мэр Торонто ушел в отставку после признания романа с бывшей сотрудницей
20:06
OPINION
Имперец Медведев и имперец… Ходорковский
20:03
Цветами Берлинале-2023 стали синий и желтый
19:58
Эксклюзив
Пока ЕС возглавляет Швеция, это лучшее время для Украины совершить прорыв в евроинтеграцию, - посол Польши Цихоцкий
19:44
Залужный подтвердил, что Россия использует на Черном море надводные дроны.
19:39
Россия только в феврале рекрутировала 1,2 тыс. крымских заключенных в ЧВК Вагнера, - Генштаб
19:35
Путин готовит "празднование" годовщины вторжения в Украину с проплаченной массовкой
19:17
Двое жителей Херсонщины получили ранения от вражеских мин
19:09
Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции
19:01
Есть угроза удара "шахедами" по Днепропетровщине, - ОВА
18:35
Эксклюзив
На сегодняшний день в России существуют 27 ЧВК, - Пионтковский
18:34
Госструктуры должны работать прозрачно и подотчетно, - Зеленский
18:32
Обновлено
В Бахмуте сбили третий за двое суток самолет россиян
18:12
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Российская система исполнения наказаний ужесточилась к украинским гражданам, - Чубаров
18:06
NLAW
Saab удвоит выпуск NLAW: до 400 тыс. в год, - Defense Express
18:02
OPINION
Война и личный опыт
17:48
ЧВК Вагнера
Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение, - президент Косово Османи
17:44
Эксклюзив
Украина получит первые роты Leopard к лету, - посол Польши Цихоцкий
17:27
Бахмут, Угледар, Марьинка. Залужный пообщался с Марком Милли
17:11
права
Украинское водительское удостоверение можно использовать в Польше до конца 2023 года
16:50
Биатлон: Пидручный остановился в двух шагах от медали на ЧМ в спринте
16:50
ООН до 24 февраля примет резолюцию по целостности Украины, - AP
16:49
Россия обстреляла Степногорск на Запорожье: погибла женщина, повреждены многоэтажки
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV