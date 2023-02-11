Зеленский уволил ответственного за тыл заместителя командующего Нацгвардией

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Сегодня, 11 февраля, Владимир Зеленский издал указ об увольнении Руслана Дзюбы с должности заместителя командующего Нацгвардией.

Дзюба был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу - начальником логистики. Занимал должность с 2019 года.