Зеленский уволил начальника управления работы с личным составом СБУ

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента во вторник, 12 сентября.

"Уволить Фараджева Игоря Эльхановича с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины", – указано в документе.

Причин увольнения должностного лица не сообщают.

Игоря Фараджева назначили на этот пост 1 октября 2019 вместо Бориса Балиоза. В августе 2020 года президент присвоил Фараджеву звание генерал-майора.