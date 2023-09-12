Зеленский уволил начальника управления работы с личным составом СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Игоря Фараджева
Соответствующий указ был опубликован на сайте президента во вторник, 12 сентября.
"Уволить Фараджева Игоря Эльхановича с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины", – указано в документе.
Причин увольнения должностного лица не сообщают.
Игоря Фараджева назначили на этот пост 1 октября 2019 вместо Бориса Балиоза. В августе 2020 года президент присвоил Фараджеву звание генерал-майора.
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