Зеленский уволил командующего Объединенными силами Москалева

Об этом говорится в указе , опубликованном на сайте президента.

"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенными силами", - говорится в указе.

Владимир Зеленский назначил Эдуарда Москалева на должность командующего Объединенными силами 15 марта 2022 года. Причиной стало то, что предыдущий командующий Алексей Павлюк был назначен главой Киевской областной военной администрации.

Ранее Москалев работал в должности начальника штаба войск оперативного командования на восток. Также он являлся заместителем командующего Объединенных сил.