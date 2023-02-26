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Зеленский уволил командующего Объединенными силами Москалева

26 февраля, 2023 воскресенье
23:10
Общество

В воскресенье, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Эдуарда Москалева.

Об этом говорится в указе , опубликованном на сайте президента.

"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенными силами", - говорится в указе.

Владимир Зеленский назначил Эдуарда Москалева на должность командующего Объединенными силами 15 марта 2022 года. Причиной стало то, что предыдущий командующий Алексей Павлюк был назначен главой Киевской областной военной администрации.

Ранее Москалев работал в должности начальника штаба войск оперативного командования на восток. Также он являлся заместителем командующего Объединенных сил.

  • 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении заместителя командующего Нацгвардией Руслана Дзюбу.
Новости
Владимир Зеленский
военные силы Украины
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