Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
Президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента контрразведки СБУ Александра Руснака
Об этом говорится в указе Зеленского.
"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе.
Причины его увольнения не разглашаются.
Александр Руснак - генерал-майор СБУ. 11 сентября 2019 года был назначен начальником департамента контрразведки спецслужбы.
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