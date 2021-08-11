Зеленский уволил главу Харьковской ОГА
Президент Владимир Зеленский уволили Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной государственной администрации
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
На сайте говорится, что Тимчук сама подала заявление
Другим указом Зеленский временно возложил обязанности главы ОГА на Александра Скакуна.
Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской областной государственной администрации 27 ноября 2020 года.
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