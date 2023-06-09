Об этом говорится в распоряжении №100 от 8 июня, опубликованном на сайте президента.

"Уволить Борисюка Сергея Львовича с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области", - говорится в распоряжении.

На место Борисюка Зеленский назначил Смаля Сергея Валентиновича.

Что известно

Ранее, 5 июня, журналисты из Bihus.Info опубликовали расследование "Дикое восстановление". В нем говорится, что деньги за работы восстановлению Гостомеля и общины перечисляют на счета фейковых ФЛПов и компаний. Так, например, после общения расследователей с заместителем Борисюка из специализированного госпортала исчезли все данные о бюджетных оплатах Гостомельской СВА.

К тому же было установлено, что работы по восстановлению общины выполняют пенсионерка из Николаева, беглый священник из Ровенщины и житель временно оккупированного Донецка. В Гостомельской СВА объяснили это последствиями полномасштабного вторжения, необходимостью скорых закупок и тем, что проверка подрядчиков не является их обязанностью.

После этого в Бюро экономической безопасности заявили о разоблачении схемы присвоения бюджетных средств работниками Гостомельской СВА. Там отметили, что должностные лица Гостомельской СВА с 2022 по 2023 годы заключили ряд договоров на проведение возобновляемых работ в общине. Позже выяснилось, что эти договоры заключались с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности по завышенным ценам. Также было установлено, что строительные работы были выполнены не в полном объеме, а некоторые из них - силами коммунальщиков.

Также в БЭБ подтвердили, что средства перечисляли на счета фейковых подрядчиков и подсчитали, что сумма нанесенного государству ущерба в результате таких действий составляет более 5 млн грн.