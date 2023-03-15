Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
"Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте одного из указов.
Также с должности главы Одесской ОВА уволен Максим Марченко.
Третьим указом Зеленский уволил с должности главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Гамалия.
- Увольнение глав трех ОВА Кабмин согласовал вчера.
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