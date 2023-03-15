Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

"Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте одного из указов.

Также с должности главы Одесской ОВА уволен Максим Марченко.

Третьим указом Зеленский уволил с должности главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Гамалия.