Зеленский уволил гендиректора Укроборонпрома Гусева
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева
Заявление опубликовано в интернет-представительстве президента.
Соответствующий указ №357/2023 был подписан 27 июня. Гусев занимал этот пост с 3 декабря 2020 года.
"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.
Министр стратегической промышленности Александр Камышин прокомментировал отставку Гусева и отметил, что впереди Укроборонпром ждут "железные изменения и существенное усиление".
"Непрерывная и стабильная работа крупнейшего оборонного производства страны критически важна для нашей армии. Благодарен #железным_людям концерна, которые делали и продолжают делать свое дело для приближения Победы", - пишет он.
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