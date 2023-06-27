Зеленский уволил гендиректора Укроборонпрома Гусева

Заявление опубликовано в интернет-представительстве президента.

Соответствующий указ №357/2023 был подписан 27 июня. Гусев занимал этот пост с 3 декабря 2020 года.

"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Министр стратегической промышленности Александр Камышин прокомментировал отставку Гусева и отметил, что впереди Укроборонпром ждут "железные изменения и существенное усиление".

"Непрерывная и стабильная работа крупнейшего оборонного производства страны критически важна для нашей армии. Благодарен #железным_людям концерна, которые делали и продолжают делать свое дело для приближения Победы", - пишет он.