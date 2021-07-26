Зеленский уволил двух первых заместителей Баканова

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .

Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя главы СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Василий Малыш уволен с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя главы СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, уволен начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий - с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

По словам президента, речь идет о существенной активизации борьбы с контрабандой.

"Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать", - подчеркнул Зеленский.