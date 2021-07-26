Зеленский уволил двух первых заместителей Баканова
Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .
Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя главы СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
Василий Малыш уволен с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя главы СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.
Кроме того, уволен начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий - с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.
По словам президента, речь идет о существенной активизации борьбы с контрабандой.
"Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать", - подчеркнул Зеленский.
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