Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО
В понедельник, 25 июля, президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко
Соответствующий указ №528/2022 обнародовал Офис президента .
"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.
Зеленский назначил Демченко первым заместителем секретаря СНБО в июне 2020 года. До этого – с июля 2019 года – Демченко работал советником Зеленского.
В президентство Виктора Януковича Демченко работал первым заместителем министра иностранных дел, с сентября 2014 года – советником президента Украины Петра Порошенко.
Журналист Юрий Бутусов называл Демченко "главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком (главой Офиса президента, – ред.) и администрацией Путина".
8 февраля 2022 года экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба в интервью Дмитрию Гордону заявил , что тогдашний глава СБУ Иван Баканов знает, являются ли российскими агентами глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Расследователи проекта "Схемы" и глава парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин называли Демченко лоббистом "Харьковских соглашений" о пребывании в Крыму военных российского флота, что явилось предпосылкой для оккупации полуострова.
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