Зеленский уволил Данилишина с должности члена Совета Нацбанка

Об этом говорится в Указе на сайте Офиса президента.

"Уволить Данилишина Богдана Михайловича с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с истечением срока полномочий", – говорится в документе, который вступил в силу со дня обнародования.

Данилишин был назначен членом Совета НБУ в 2016 году. В октябре того же года его избрали главой Совета Нацбанка.

"С 14 ноября 2022 года до этого времени Совет НБУ работал без председателя. Хочу поблагодарить членов Совета НБУ за дружескую коллективную работу, а также 4 главы НБУ, которые изменились за этот период - Валерию Гонтареву, Якову Смолию, Кириллу Шевченко, Андрею Пышному", – написал Данилишин в facebook .

С 2007 по 2010 год Богдан Данилишин был министром финансов.