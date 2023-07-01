Зеленский уволил четырех глав районов в Киеве

Об этом говорится в распоряжениях, которые глава государства подписал 30 июня.

Уволены:

Сергей Павловский - с должности председателя Святошинской райадминистрации;

Дмитрий Ратников – с должности председателя Деснянской райадминистрации.

В частности, освобождены:

Сергей Коваленко - от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной администрации;

Павел Бабий – от и.о. главы Днепровской райадминистрации.

Что предшествовало

В результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. 2 июня Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине.

2 июня объявили подозрение первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.