Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Зеленский уволил четырех глав районов в Киеве

Зеленский уволил четырех глав районов в Киеве

1 июля, 2023 суббота
12:02
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух председателей районных администраций Киева и освободил еще двух от работы

Об этом говорится в распоряжениях, которые глава государства подписал 30 июня.

Уволены:

В частности, освобождены:

  • Сергей Коваленко - от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной администрации;
  • Павел Бабий – от и.о. главы Днепровской райадминистрации.

Что предшествовало

В результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. 2 июня Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине.

2 июня объявили подозрение первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.

Украина
Президент Украины
Владимир Зеленский
Война с Россией
Читайте также:
путін
30 июня, 2023 пятница
Путин думает о немедленном переизбрании, мятеж ПИК Вагнера мог быть элементом процесса, - политолог Цыбулько
Євген Пригожин
30 июня, 2023 пятница
Мятеж Пригожина: Буданов спрогнозировал, что ждало бы вагнеровцев в Москве
30 июня, 2023 пятница
На Бахмутском направлении ВСУ противостоит мощная вражеская группировка в количестве до 50 тыс. военных, - Череватый
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.74
    Покупка 36.74
    Продажа 37.46
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
1 июля
12:25
Грузовой корабль SpaceX Dragon вернулся на Землю с Международной космической станции
12:15
Энергоатом: Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным
12:14
Российская армия обстреляла Херсон, двое детей получили ранения
12:01
OPINION
У Путина, как у "дедов", не получится
11:58
За сутки российская армия обстреляла 9 областей Украины: 3 погибших, 17 раненых. Ситуация в регионах
11:04
Порошенко на Донбассе передал десанту и морпехам технику и боеприпасы и сообщил о новом контракте на 55 мощных тягачей для ВСУ
10:46
В Киев с визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес
10:30
Уильям Бернс
Директор ЦРУ Бернс тайно посетил Киев в начале июня, - WP
10:07
OPINION
Дмитрий Снегирев
Украина судится с Ираном за сбитие самолета МАУ: детали инцидента, версии, "российский след"
10:02
Минобороны Британии: ВСУ усилили давление на армию РФ на левобережье Херсона
10:00
"Бывало, на позициях оставались без еды и воды": история санитара - стрелка Анны Козачук
09:44
Эксклюзив
У России нет должного военного руководства и средств, чтобы удержать оккупированные территории, - майор США в отставке Спенсер
09:13
В ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного исхода событий
08:51
В сутки армия РФ потеряла в Украине 530 военных, 35 артсистем и 1 танк, - Генштаб
08:49
Эксклюзив
Владимир Цыбулько
До независимости от РФ взросло 10-15 субъектов в ее составе, – политолог Цыбулько
08:37
Обзор
Как мы любили, смерть видеоигр и купаться или не купаться - 5 книг об истории интимных отношений
08:06
OPINION
Хромое "единоначалие" России
08:01
В Украине отменили карантин из-за COVID-19
07:39
Итальянскую картину, похищенную нацистской Германией в 1940 году, нашли в Японии.
07:08
Директор ЦРУ Бернс пытался убедить Кремль в непричастности США к бунту Пригожина, - СМИ
06:56
За сутки ВСУ поразили 1 ЗРК и нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, - Генштаб
05:30
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание четвертьфинальных матчей 1 июля
04:41
В Сумской области под танковый обстрел попал несовершеннолетний юноша
03:06
Обновлено
Франция – Украина: букмекеры не верят в нашу молодежку в четвертьфинале Евро-2023
02:47
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 30 июня
01:31
Майк Тайсон раскритиковал Ломаченка за бой с Хэйни
01:08
По приказу Шойгу вагнеровцев ликвидируют на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской области, – ЦПД
01:03
В аэропорту Санкт-Петербурга загорелся самолет, который должен был лететь в Дубай
00:47
Суммарный залп – до 8 "калибров": в ночь на 1 июля РФ вывела в Черное море ракетоноситель
00:34
Самуэль Умтити
"Барселона" погнала из клуба чемпиона мира по футболу
00:22
В Швейцарию ввезли 75 тонн российского золота с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
00:17
У экс-тренера сборной Украины Фоменка онкология
2023, пятница
30 июня
23:48
Эксклюзив
После мятежа Пригожина Китай будет учитывать риски отношений с РФ, - китаевед Голод
23:38
Эксклюзив
Авария на ЗАЭС или применение ядерного оружия станет концом Путина, - майор США в отставке Спенсер
23:33
Запорожье не будут переименовывать, – Нацкомиссия по стандартам языка
23:26
Эксклюзив
Дональд Трамп
Если Трамп станет президентом, следующим шагом будет выход США из НАТО, - политолог Фельштинский
23:10
Эксклюзив
Дональд Трамп
Трамп был завербован еще КГБ СССР, - политолог Фельштинский
23:05
США возобновили членство в ЮНЕСКО: обязались погасить долги
22:49
Эксклюзив
Путин думает о немедленном переизбрании, мятеж ПИК Вагнера мог быть элементом процесса, - политолог Цыбулько
22:22
Аналитика
Успех ВСУ в Бахмуте – вопрос времени, а для качественных изменений на фронте нужны кассетные боеприпасы: военные итоги недели
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV