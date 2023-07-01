Зеленский уволил четырех глав районов в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух председателей районных администраций Киева и освободил еще двух от работы
Об этом говорится в распоряжениях, которые глава государства подписал 30 июня.
Уволены:
- Сергей Павловский - с должности председателя Святошинской райадминистрации;
- Дмитрий Ратников – с должности председателя Деснянской райадминистрации.
В частности, освобождены:
- Сергей Коваленко - от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной администрации;
- Павел Бабий – от и.о. главы Днепровской райадминистрации.
Что предшествовало
В результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. 2 июня Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине.
2 июня объявили подозрение первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.
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