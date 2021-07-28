Зеленский уверен, что саммит "нормандской" четверки состоится

Об этом он сказал на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина .

"Вопрос возвращения Донбасса, "тишины" на Донбассе, обстрелов, вопрос обменов. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки". Мы готовы к переговорам. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России ", - заявил он.



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Президент Владимир Зеленский заявил об идее привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе.

В Госдепартаменте США не считают , что участие страны в "нормандском формате" поможет решить проблему