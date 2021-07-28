Зеленский уверен, что саммит "нормандской" четверки состоится
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что "нормандская" встреча состоится, но это зависит от России
Об этом он сказал на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина .
"Вопрос возвращения Донбасса, "тишины" на Донбассе, обстрелов, вопрос обменов. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки". Мы готовы к переговорам. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России ", - заявил он.
Читайте также: Договоренности Парижского саммита: Германия призвала Украину имплементировать "формулу Штайнмайера", а РФ - открыть КПВВ и отвести вооружение
- Президент Владимир Зеленский заявил об идее привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе.
- В Госдепартаменте США не считают , что участие страны в "нормандском формате" поможет решить проблему
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.92
- Актуальное
- Важное