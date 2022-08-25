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Зеленский уверен, что Европа достаточно сильна, чтобы не уступить поддаться на энергетический шантаж России

25 августа, 2022 четверг
23:03
Экономика

Из-за российского газового шантажа цены на газ в ЕС уже превысили 3300 долларов за тысячу кубометров, но Европа достаточно прочна, чтобы стать независимой от российской энергосистемы

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении 25 августа.

"Из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе в эти сутки уже превысили 3300 долларов за тысячу кубометров. И эта российская антиевропейская политика носит действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия", – заявил Зеленский.

По словам президента, сейчас ситуация очень опасна, но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться, чтобы защититься.

"Если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом, Украину или другие отдельные страны, то это провальный расчет. Я считаю, что Европа достаточно сильна, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы стать независимой от российской энергосистемы, от российских энергоносителей и чтобы не уступать шантажу энергетических террористов из "Газпрома", – заявил президент.

Для Украины этот отопительный сезон станет самым сложным в истории.

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