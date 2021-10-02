Зеленский утверждает, что Украина "первая в Европе" по качественным дорогам
Во время своего выступления перед участниками выездной фракции президентской партии "Слуга народа" в курортном городе Трускавце, на Львовщине, глава государства Владимир Зеленский перечислил достижения как свои, так и своей команды во время пребывания у власти
Основные мысли из его выступления в виде цитат размещены на официальном сайте "Слуг", передает Еспресо.TV .
"У нас появилась цифровизация. Мы номер один в Европе. Этого просто не было. А сейчас у нас режим пейперлес, нет бумаг", - сказал он.
После этого он перешел к инфраструктуре, которой, по его словам, ранее якобы не было.
"Была у нас инфраструктура? Нет. Мы - первые в Европе по количеству качественных километров дорог ", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Как отмечается, в Трускавце работают 8 рабочих групп по разным направлениям реформ в Украине. Президент, информирует пресс-служба СН, побывал на заседаниях каждой из них.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное