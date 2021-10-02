Зеленский утверждает, что Украина "первая в Европе" по качественным дорогам

Основные мысли из его выступления в виде цитат размещены на официальном сайте "Слуг", передает Еспресо.TV .



"У нас появилась цифровизация. Мы номер один в Европе. Этого просто не было. А сейчас у нас режим пейперлес, нет бумаг", - сказал он.



После этого он перешел к инфраструктуре, которой, по его словам, ранее якобы не было.



"Была у нас инфраструктура? Нет. Мы - первые в Европе по количеству качественных километров дорог ", - подчеркнул Владимир Зеленский.



Как отмечается, в Трускавце работают 8 рабочих групп по разным направлениям реформ в Украине. Президент, информирует пресс-служба СН, побывал на заседаниях каждой из них.



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