Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса
Президент утвердил стратегию, которая определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов
Об этом говорится на сайте главы государства.
"Согласно Стратегии целью государственной военно-промышленной политики является создание на основе современных стандартов корпоративного управления конкурентоспособного и высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса, способного удовлетворить существующие и перспективные потребности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в вооружении и военной технике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в документе учтены текущие и прогнозируемые факторы, влияющие на развитие ОПК. В частности, внутренние и мировые условия и тенденции развития сферы вооружений.
Известно, что стратегия реализуется в три этапа.
На первом этапе (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса.
Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий.
На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК.
Также будет продолжаться диверсификация, техническое перевооружение и развитие научно-производственной базы предприятий оборонных отраслей промышленности.
"Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины должно обеспечивать ежегодную публичную отчетность о реализации Стратегии", - заключают в пресс-службе Президента.
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