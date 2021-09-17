Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины
Соответствующий указ № 473/2021 глава государства подписал 17 сентября, сообщает пресс-центр Офиса президента.
Стратегический оборонный бюллетень разработан на основании Стратегии национальной безопасности Украины и Стратегии военной безопасности Украины. В подготовке документа участвовали представители Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, других составляющих сил обороны, представители центральных органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных организаций. Также были привлечены иностранные эксперты (советники), в том числе представительства НАТО.
В первой части бюллетеня изложены итог оборонной реформы, которая реализовывалась в течение 2016-2020 годов, и основные результаты оборонного обзора, во время которого была проведена оценка состояния и перспектив развития среды безопасности. Также изложены проблемы функционирования сил обороны в условиях существующих и потенциальных угроз.
Во второй части Стратегического оборонного бюллетеня определены основные направления реализации военной политики Украины, перспективная модель ВСУ и других составляющих сил обороны и требования к ее построению, основные способности сил обороны, которыех необходимо достичь; изложены стратегические цели развития сил обороны на период до 2025 года, основные задачи и ожидаемые результаты по их достижения.
Основой Стратегии военной безопасности Украины является всеобъемлющая оборона страны, отмечается в документе.
В Стратегическом оборонном бюллетене сформулирована миссия и видение сил обороны образца 2030 года.
Достижение перспективной модели сил обороны будет осуществляться путем имплементации пяти стратегических целей: 1) эффективный оборонительный менеджмент и система объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВСУ; 2) профессиональный и мотивированный личный состав сил обороны; 3) современное вооружение и военная (специальная) техника, обеспечивающая выполнение задач Вооруженными Силами Украины; 4) развитая военная инфраструктура, объединенная логистика и достаточные запасы материальных средств, действенная система медицинского обеспечения; 5) интегрированы оперативные (боевые и специальные) способности сил обороны.
Мероприятия и необходимые финансовые ресурсы будут детализированы в Государственной целевой программе развития ВСУ до 2026 года.
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