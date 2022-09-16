Зеленский утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе"
Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом
Указ 16 сентября опубликован на сайте главы государства.
"Утвердить Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, заключенное 29 июня 2022 года в городе Лионе", - говорится в указе.
29 июня Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известное также как "транспортный безвиз".
Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
Также Соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.
Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно оно начало действовать в день подписания.
- Объединенный комитет Конвенции о совместном транзите и Конвенции об упрощении формальностей 25 августа приняло официальное решение пригласить Украину присоединиться с 1 октября 2022 года
- 25 июня заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС, после чего разрешения на международные перевозки по странам Союза будут не нужны. По его мнению, количество грузовых перевозок увеличится в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до 24 февраля.
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