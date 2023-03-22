Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента, он датирован 21 марта.

Согласно указу, почетное отличие "Город-герой Украины" установлено "для празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины".

Почетное отличие присваивается указом президента Украины, повторное его присвоение не проводится.

Инициировать присвоение почетного знака отличия могут Кабинет Министров Украины, областные государственные администрации. В представлении президенту Украины отмечают выдающиеся геройские поступки, особые заслуги граждан, проявленные в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства (государств) против Украины.

Почетное отличие "Город-герой Украины" вручает президент или, по его поручению - уполномоченный представитель Офиса президента Украины или органа исполнительной власти.