Зеленский утвердил план обороны Украины и Сводный план терробороны
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 24 февраля 2022 "О введении в действие плана обороны Украины и Сводного плана территориальной обороны Украины"
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на соответствующий указ.
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 февраля 2022 года "О введении в действие плана обороны Украины и Сводного плана территориальной обороны Украины", - говорится в документе.
Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на его секретаря.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- 24 февраля Совет Европейского Союза согласовал дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину.
- 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский издал указ №69 о всеобщей мобилизации.
- Зеленский сообщил, что ночью 25 февраля в столицу Украины зашли диверсионные группы врага.
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