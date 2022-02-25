Зеленский утвердил план обороны Украины и Сводный план терробороны

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на соответствующий указ.



"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 февраля 2022 года "О введении в действие плана обороны Украины и Сводного плана территориальной обороны Украины", - говорится в документе.



Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на его секретаря.



Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

24 февраля Совет Европейского Союза согласовал дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский издал указ №69 о всеобщей мобилизации.

Зеленский сообщил, что ночью 25 февраля в столицу Украины зашли диверсионные группы врага.