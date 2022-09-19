Зеленский утвердил образование военных администраций в Херсонской области
Президент Украины подписал указ о создании 15 военных администраций в оккупированных населенных пунктах Херсонской области
Соответствующий указ №658 "Об образовании военных администраций населенных пунктов в Херсонской области" появился на сайте президента Украины .
Владимир Зеленский создал 15 сельских, поселковых и городских военных администраций Херсонской области, которые сейчас под оккупацией армии РФ.
"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций", – говорится в сообщении.
Образованы: Аскания-Нова, Великолепетиска, Верхнерогачицкая и Горностаевская поселковые военные администрации, а также Зеленоподская сельская военная администрация.
В Бериславском районе создают Борозенскую и Миловскую сельские, а также Калиновскую поселковую военную администрацию.
В Скадовском районе – Мирненскую поселковую и Новониколаевскую сельскую военную администрацию.
В Геническом районе – Новотроицкую поселковую военную администрацию.
В Херсонском районе создают Великокопановскую, Станиславскую и Юбилейную сельские военные администрации, а также Херсонскую городскую военную администрацию.
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