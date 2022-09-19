Соответствующий указ №658 "Об образовании военных администраций населенных пунктов в Херсонской области" появился на сайте президента Украины .

Владимир Зеленский создал 15 сельских, поселковых и городских военных администраций Херсонской области, которые сейчас под оккупацией армии РФ.

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций", – говорится в сообщении.

Образованы: Аскания-Нова, Великолепетиска, Верхнерогачицкая и Горностаевская поселковые военные администрации, а также Зеленоподская сельская военная администрация.

В Бериславском районе создают Борозенскую и Миловскую сельские, а также Калиновскую поселковую военную администрацию.

В Скадовском районе – Мирненскую поселковую и Новониколаевскую сельскую военную администрацию.

В Геническом районе – Новотроицкую поселковую военную администрацию.

В Херсонском районе создают Великокопановскую, Станиславскую и Юбилейную сельские военные администрации, а также Херсонскую городскую военную администрацию.

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