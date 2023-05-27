Разработчик ПО для видеорегистраторов "Навител" попал под санкции
Президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер по 51 физическому и 220 юридическим лицам
Об этом говорится в указе №307/2023.
Согласно приложению №1 к указу, Президент ввел в действие решение СНБОУ от 27 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против 51 гражданина России.
Ограничительные меры, среди прочих, коснулись компании "Навител", ведущего разработчика электронных приборов, навигационного ПО и интеллектуальных систем мониторинга. Компания имеет представительства в Украине, Белоруссии, Чехии, России и Польше. Платная программа "Навител Навигатор" продается, в частности, в РФ, где действует компания "Навител Россия".
Вместе с тем, еще в апреле 2022 года компания "Навител Украина" у себя на фейсбуке выпустила заявление с осуждением российской агрессии и отграничением от "Навител Россия", которое было названо "независимым субъектом".
Согласно приложению №2, Зеленский ввел санкции против 220 юридических лиц, среди которых есть российские компании и зарубежные. Применены ограничения против таких российских компаний как акционерное общество "Железнодорожная торговая компания", общество с ограниченной ответственностью "Инновационные технологии масел", общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".
- Правительство Японии объявило новый пакет санкций против России, в который вошли 17 физических и 78 юридических лиц из РФ и 7 граждан Украины, способствующих россиянам в оккупации территорий.
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