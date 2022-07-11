Зеленский уточнил свой приказ о деоккупации Юга Украины
Президент Украины прокомментировал заявление министра обороны о приказе освободить юг Украины от российских оккупантов
Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с премьером Нидерландов Марком Рютте.
Президента попросили прокомментировать слова Резникова в интервью британскому изданию о приказе главы государства приступить к деоккупации южных прибрежных районов Украины, временно захваченных армией РФ, и разработать для этого соответствующие планы в Генштабе.
"Честно говоря, не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задача всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду", – ответил Зеленский.
- 10 июля министр обороны Алексей Резников рассказал, что президент приказал украинским военным вернуть оккупированные территории на Юге Украины, которые важны для экономики страны.
- 8 июля вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей южных областей срочно эвакуироваться.
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