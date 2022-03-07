Зеленский: "Успех украинской армии, воля украинского народа и принципиальность международных санкций – вот путь к миру"

Об этом сказал в своем обращении Владимир Зеленский, передает Еспресо.TV .

"Говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, премьером итальянского правительства Марио Драги, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Индии Моди. Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичны, справедливы и честны. Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, – нужен новый санкционный пакет. Новые санкционные шаги против войны ради мира", – сказал Зеленский.

Среди таких санкций, по его убеждению, должен быть бойкот российского экспорта, в частности отказ от нефти и нефтепродуктов из России. "Это можно называть эмбарго, а можно просто моралью – когда отказываешься давать деньги террористу", – добавил Зеленский.

Вторым важным санкционным шагом должен быть бойкот импорта в Россию: "Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит".

"Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет разум, надо потерять страх и забыть о коммерции. Надо защищаться, быть нравственными и государствам, и компаниям. Надо бороться против бесчеловечной силы, желающей разрушить человечность. Успех украинской армии, воля украинского народа и принципиальность международных санкций – вот путь к миру", – резюмировал Зеленский.

Напомним, утром в понедельник, 7 марта, на международных торгах рубль обвалился более чем на 10% из-за перспективы эмбарго на российскую нефть.

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