Зеленский: успех контрнаступления Украины будет означать для РФ проигрыш в войне

Об этом он сказал в эфире NBC News.

"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что если Россия не выдержит этого украинского контрнаступления, это, я бы сказал, будет фактически означать проигрыш в войне", - сказал глава государства.

Он также рассказал, что новости с фронта "в общем-то положительные", однако бои сложные. Зеленский добавил, что медленная поставка нового оружия, такого как истребители, играет на руку России.

Президент Украины также ответил экс-президенту США Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону Ди Сантису, которые подвергли сомнению продолжение американской военной поддержки Киева. Он предупредил, что проигрыш Украины будет означать еще больший конфликт с Москвой в будущем и пригласил чиновников посетить нашу страну.