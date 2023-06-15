Зеленский: успех контрнаступления Украины будет означать для РФ проигрыш в войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия не выдержит наше контрнаступление, то она окончательно проигрывает войну
Об этом он сказал в эфире NBC News.
"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что если Россия не выдержит этого украинского контрнаступления, это, я бы сказал, будет фактически означать проигрыш в войне", - сказал глава государства.
Он также рассказал, что новости с фронта "в общем-то положительные", однако бои сложные. Зеленский добавил, что медленная поставка нового оружия, такого как истребители, играет на руку России.
Президент Украины также ответил экс-президенту США Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону Ди Сантису, которые подвергли сомнению продолжение американской военной поддержки Киева. Он предупредил, что проигрыш Украины будет означать еще больший конфликт с Москвой в будущем и пригласил чиновников посетить нашу страну.
- Украинское контрнаступление началось 4 июня. И в этот же день были освобождены первые села в Запорожье и Донбассе. На южном фронте контрнаступление идет успешнее, однако у Бахмута также есть достижения.
- 13 июня армия РФ пыталась вернуть под контроль деоккупированное село Макаровка Донецкой области, рядом с административным кордоном Запорожской области.
- На утро 14 июня представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев отмечал, что на Бердянском направлении активные боевые действия продолжаются в районах Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки.
- 14 июня капитан ВСУ 36-й отдельной бригады морской пехоты Валерий Прозапас отметил, что на Приазовском направлении Силы обороны Украины интенсивно ведут боевые действия.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в течение недели ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед
- Reuters сообщило, что в настоящее время Силы обороны привлекли в контрнаступлении только 3 из 12 подготовленных бригад
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