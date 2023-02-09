Зеленский: услышал о готовности предоставить нам самолеты от нескольких лидеров государств ЕС

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ходе пресс-конференции на саммите ЕС, которую транслировал Еспресо.

"Меня наиболее вдохновляют заявления о том, что Европа будет с нами до победы. Я сегодня услышал от лидеров нескольких государств готовность предоставлять нам необходимое оружие, в том числе и самолеты. Сейчас у меня будет ряд двусторонних встреч, где мы будем уделять необходимое внимание теме боевой авиации. Поэтому продолжаем работу здесь, в Брюсселе", - заявил президент.