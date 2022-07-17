Зеленский упрекнул Трюдо за возвращение турбины в "Северный поток": позиция по санкциям должна быть принципиальной
Владимир Зеленский в твиттере поблагодарил Джастина Трюдо за поддержку Украины, однако упрекнул премьера Канады за решение по турбине для "Северного потока"
Об этом написал Владимир Зеленский в твиттере.
На своей странице Президент Украины выразил благодарность премьеру Канады Джастину Трюдо за поддержку Украины, однако упрекнул за возвращение российского трубопровода для "Северного потока".
"Общался с Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку. Снова подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После террористических актов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и тому подобного давление нужно усиливать, а не уменьшать", - написал Зеленский.
- 10 июля канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады отремонтировать турбину для "Северного потока". Таким образом, страна сделала санкционное исключение для Газпрома.
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