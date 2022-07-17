Об этом написал Владимир Зеленский в твиттере.

На своей странице Президент Украины выразил благодарность премьеру Канады Джастину Трюдо за поддержку Украины, однако упрекнул за возвращение российского трубопровода для "Северного потока".

"Общался с Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку. Снова подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После террористических актов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и тому подобного давление нужно усиливать, а не уменьшать", - написал Зеленский.